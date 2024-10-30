الجيش "الإسرائيلي" يعترف بمقتل 777 ضابطا وجنديا

ولفت الى "إصابة 5206 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب جروح 767 منهم خطيرة"، الى "إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

وكشف "الإسرائيلي"، أن "291 عسكريا لا يزالوا يرقدون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك ولبنان 27 منهم جروحهم خطيرة".