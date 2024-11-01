"والله ما عرفتك يا أمي".. مسعف فلسطيني ينقل جثمان والدته دون علم

كان عبد العزيز البرديني يقوم بعمله اليومي باعتباره مسعفا، وكما تحتم الأحداث في ظل الحرب المستعرة منذ أكثر من عام، توجه رفقة زملائه إلى موقع الغارة.في ذلك اليوم، استهدفت الغارة الإسرائيلية سيارة في المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، ووصل عبد العزيز إلى موقع الغارة، وكان نصيبه أن ينقل جثة امرأة.كان الجثمان مغطى بالدم وكانت ملامحه مشوهة جراء ما تعرض له من إصابات، ومع تغطيته بقطعة القماش البيضاء، بدا أن الأمر روتيني لأبعد الحدود في ظل الحرب.وبالفعل، نقل عبد العزيز الجثة إلى "شهداء الأقصى" القريب والواقع في دير البلح.وحين وصل، وبطريقة ما، رفع قطعة القماش عن وجه الضحية، وكأن في داخله صوت يحثه على التحقق من ملامح التي نقلها.رغم أن الجثة كانت مشوهة جراء إصاباتها، فإنه لاحظ تشابه الملامح، وأدرك حينها أن والدته كانت من بين الضحايا الذين كان يحاول علاجهم.حدث ذلك في أقل من 10 دقائق كانت كافية لتقلب حياة ذلك المسعف الشاب، الذي انهار على جثمان والدته وهو يصرخ "والله ما عرفتك يما (يا أمي)"وانخرط عبد العزيز في نوبة بكاء حار وسط محاولات زملائه لمواساته في مصابه الجلل.مأساة جديدة توثقها عدسات كاميرات الموجودين بالمستشفى في ذلك اليوم العصيب على المسعف، تنضاف إلى قائمة طويلة من الحكايات المشابهة: حكايات الفقد والبكاء والنعي، التي باتت من يوميات سكان القطاع.