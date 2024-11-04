الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو لإنهاء الحرب

وقال السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب وتحرير الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى دون عوائق".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية وعلى حماية المدنيين".ولفت بوريل الى أنه "حان الوقت لوقف عنف المستوطنين والتدمير بالضفة ووضع حد للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".