الحرب على غزة تلامس الـ400 يوم.. حصيلة جديدة للضحايا

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع وصل منها للمشافي 17 قتيلا و86 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.