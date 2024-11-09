حماس تكشف حقيقة تلقيها طلبا بمغادرة قطر

أعلن قيادي في حماس، السبت، أن الحركة لم تتلق أي طلب لمغادرة .

ونفت الحركة على لسان بها "الأنباء التي تحدثت عن طردها من قطر"، واعتبرت أنها تصب في مجال "التكتيك والضغط"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وأضاف المسؤول أن ادعاءات مماثلة تم تداولها سابقا من دون أدلة تدعمها.



وقال: "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة على طرد حماس من بناء على طلب أميركي ليس له أساس وهو مجرد تكتيك ضغط، وقد تكرر هذا دون أي دليل".



وكان موقع "أكسيوس" نقل عن بارز في الأمريكية، أن أبلغت أن وجود حماس في لم يعد مقبولا.



وأضاف المسؤول أن "الطلب الأمريكي جاء بعدما رفضت حماس خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى بشأن المحتجزين في غزة"، وكشف أن "مسؤولين قطريين قدموا هذا الطلب لقادة حماس قبل 10 أيام".