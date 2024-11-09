تحذير من "مجاعة" شمال غزة

وقال المفوض العام للأونروا لازاريني، إن "إسرائيل استخدمت الجوع سلاحا ومن المحتمل حدوث مجاعة في شمال غزة".

وأضاف أن "أهل محرومون من الأساسيات بما في ذلك الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.