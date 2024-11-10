واشنطن تكشف من يعرقل اتفاق غزة

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن سوليفان قوله، إن "حماس هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات، لا إسرائيل".وأضاف: "الولايات ستجري تقييما عن مدى التقدم الذي أحرزته إسرائيل بخصوص رسالة كتبها الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الشهر الماضي، لتحسين الوضع الإنساني في غزة".والسبت أعلنت قطر، أنها ستعلق جهودها في الوساطة بين "إسرائيل" وحماس، في حال عدم التوصل لاتفاق في آخر جولة.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الدوحة أخبرت الأطراف أنها "ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية، ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".وأكد أن "دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".