الكشف عن "انخفاض كبير" بالتحاق الجنود الإسرائيليين

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر عسكرية، "انخفاض كبير بمعدل التحاق جنود الاحتياط بالخدمة خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضافت "معدل الالتحاق بالخدمة في الاحتياط يتراوح حاليا بين 75% و85%".

ولفتت الى أن "الإرهاق الشديد أحد أسباب انخفاض معدل التحاق الاحتياط بالخدمة"، مؤكدة أن "الاستياء من فشل الحكومة في تجنيد عدد كبير من سبب في انخفاض معدل خدمة الاحتياط".