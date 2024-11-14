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مرصد دولي بشأن وضع غزة: كارثي بشكل غير مسبوق
الساحة الفلسطينية
2024-11-14 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
56 مشاهدة
وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس، أن الوضع شمال قطاع
غزة
بـ"الكارثي" بشكل غير مسبوق.
وقال المرصد، إن "قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجزرة طالت عشرات كانوا ينتظرون مساعدات شمال
مدينة
غزة".
وشدد على أن "وضع شمال
غزة
بعد 41 يوما من الاجتياح الإسرائيلي
أصبح
كارثيا بشكل غير مسبوق"، مطالبا بـ"إنهاء جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها
إسرائيل
في قطاع غزة".
وتعرض قطاع
غزة
المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.
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