مرصد دولي بشأن وضع غزة: كارثي بشكل غير مسبوق

وقال المرصد، إن "قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجزرة طالت عشرات كانوا ينتظرون مساعدات شمال غزة".

وشدد على أن "وضع شمال بعد 41 يوما من الاجتياح الإسرائيلي كارثيا بشكل غير مسبوق"، مطالبا بـ"إنهاء جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.