الحوثيون يعلنون قصف "هدف حيوي" في إيلات

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع، إنهم استهدفوا "بمسيرات موقعا حيويا في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري بالمنطقة.