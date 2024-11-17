غزة.. بيان يكشف آخر مستجدات الحرب على القطاع

وجاء في بيان للمكتب: "قصف الإسرائيلي عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج راح ضحيتها 96 قتيلا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا".وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الماضية استهدفت عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية أسفرت عن مقتل أكثر 72 شخصا في بيت لاهيا، تزامنا مع استهدافين لمخيمي النصيرات والبريج ما أوقع 24 قتيلا وأكثر من 60 إصابة".وشدد البيان على أن "جيش الاحتلال كان على دراية تامة بأن المباني المستهدفة مدنية تؤوي عشرات النازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف المنظومة في قطاع غزة، وبشكل مركز في محافظة شمال قطاع حيث المستشفيات الأربعة وأخرجها عن الخدمة.ودان البيان "المجازر الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين والأطفال والنساء منذ ساعات الصباح الأولى مطالبا دول العالم بإدانة هذه المذابح ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".وطالب البيان "المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين".