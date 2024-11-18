بايدن بشأن الشرق الأوسط: سنواصل الضغط لوقف إطلاق النار

وقال بايدن، إن "وقف إطلاق يجب أن يضمن أمن ويعيد الرهائن وينهي معاناة الفلسطينيين".وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد أسوأ مذبحة لليهود لكن كيف تدافع عن نفسها فهذا مهم"، داعيا الى "زيادة الضغط على حماس لأنها ترفض الصفقة حاليا".