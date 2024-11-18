الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول

وأكد العام لجامعة خلال كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، أن الجوع والفقر مترابطان بشكل عميق، ويشعر السكان الأكثر ضعفا بتأثيرهما بشكل أكثر حدة، إلى أن العديد من تكافح الفقر والجوع.وتحدث أبو الغيط على أن الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال ليس لديها أي فرصة للانضمام إلى النضال المشترك أو تحقيق نجاحات حقيقية لأن الاحتلال هو السبب الرئيسي للفقر، مستشهدا بما يحدث في فلسطين.وشدد العام لجامعة على أن ما يحدث في فلسطين "وضع غير مقبول ومدان ولا يمكن السماح باستمراره".وشاركت الاثنين، في أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة في تاريخها، وهو ما وصفه العام للجامعة بأنها "لحظة تاريخية" لجامعة .ووجه أبو الغيط الشكر لدولة البرازيل على دعوتها وعلى منح الفرصة للجامعة التي تمثل 22 عربية، للتعامل بشكل مباشر مع أعضاء مجموعة العشرين بشأن القضايا الرئيسية والتحديات العالمية، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات متعددة ومتتالية تعزز بعضها البعض ويتطلب حلها تعاونا دوليا أقوى.