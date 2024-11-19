الصحة العالمية تكشف: 70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال

كشفت منظمة العالمية، الثلاثاء، أن 70% من الضحايا في قطاع هم من النساء والأطفال.

وقالت المتحدثة باسم العالمية، إن "الوضع الصحي في قطاع مروع، و94 من المرافق دمرت أو تضررت بشكل كبير في قطاع غزة".

وأضافت "70% من الضحايا في هم من النساء والأطفال ولا نريد من الأسرة أن تقف مكتوفة الأيدي لما يجري في غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.