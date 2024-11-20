تعليق أمريكي جديد يخص غزة ولبنان

وقالت الوزارة، إن "حجم الضحايا في كارثي ونطالب بفعل المزيد لتجنب استمرار ذلك".

وأضافت "نريد رؤية المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة في حرب غزة، ونواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة".

وشددت الخارجية الأمريكية "لن نتخلى عن الرهائن الأمريكيين في غزة"، مضيفة "سنواصل البحث عن طرق لإيجاد إجماع في مجلس الدولي بشأن إنهاء الحرب في غزة".

وبشأن لبنان، قالت الخارجية الأمريكية "نواصل تحقيق تقدم للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان"، مؤكدة "سنناقش في الخطوط العريضة لاتفاق دبلوماسي محتمل بلبنان".

وتابعت "نواصل الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى في ونستمر في الضغط لتحقيق ذلك"، لافتة "ما زلنا نرى في تهديدا كبيرا بالشرق الأوسط ونواصل دعم في الدفاع عن نفسه".