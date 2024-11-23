الاتحاد الأوروبي يكشف: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية ليس اختياريا

وأصدرت الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".وجميع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.ونقلت "رويترز" عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص: "الدول على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار . هذا ليس اختياريا".وأضاف أن التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".