Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالأرقام.. حصيلة ضحايا الغارات على لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الاتحاد الأوروبي يكشف: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية ليس اختياريا

الساحة الفلسطينية

2024-11-23 | 13:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاتحاد الأوروبي يكشف: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية ليس اختياريا
المصدر:
وكالات
505 مشاهدة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.

وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.

ونقلت "رويترز" عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".

وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.

وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

الاتحاد الأوروبي

نتنياهو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
Play
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
رحال
Play
رحال
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
Play
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
Play
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
Play
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Play
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
Play
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
علناً
Play
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Play
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Play
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Morning Live
Play
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Play
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
Play
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
رحال
Play
رحال
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
Play
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
Play
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
Play
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Play
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
Play
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
علناً
Play
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Play
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Play
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Morning Live
Play
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Play
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
اخترنا لك
تعليق أمريكي جديد يخص غزة ولبنان
15:45 | 2024-11-20
الصحة العالمية تكشف: 70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال
14:22 | 2024-11-19
الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول
16:35 | 2024-11-18
بايدن بشأن الشرق الأوسط: سنواصل الضغط لوقف إطلاق النار
12:19 | 2024-11-18
غزة.. بيان يكشف آخر مستجدات الحرب على القطاع
08:37 | 2024-11-17
الحوثيون يعلنون قصف "هدف حيوي" في إيلات
13:52 | 2024-11-16
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.