خلال اليوم.. صفارات الإنذار تدوي 500 مرة في مستوطنات

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي 500 مرة في مستوطنات خلال اليوم.

وقالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" عن مصدر عسكري قوله، إن "صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة منذ ساعات الصباح".

وأضافت "قرابة 4 مليون شخص دخلوا إلى الغرف المحصنة في منذ صباح اليوم".

وتعرضت مستوطنات عدة، اليوم الأحد، لهجوم صاروخي كبير ومتواصل من حزب الله اللبناني.