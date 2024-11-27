بعد اتفاق الأمس.. مساع لإحياء المفاوضات مع حماس

وقالت "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع، "صفقة بيع الأسلحة لإسرائيل سبقت مناقشات وقف إطلاق ولا علاقة لها بها".

وأضاف "أوضحنا لإسرائيل أن عليها الامتثال للقانون الدولي وهذا يشمل حماية المدنيين".

ولفت الى أن "أعضاء بالحكومة الإسرائيلية يسعون لاستخدام مع لبنان لإحياء المفاوضات مع حماس"، مضيفا أن "مسؤولين إسرائيليين يدرسون اتفاقا قصير الأجل لإطلاق بعض الرهائن على أمل توسيعه".

وطوفان الأقصى هي عملية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين 2023، داخل الكيان الإسرائيلي وشملت هجوما وبحريا وجويا، رداً على الانتهاكات في باحات المسجد الأقصى واعتداء على الفلسطينيين.