منظمة عالمية تعلق عملياتها في غزة

أعلنت منظمة المطبخ المركزي الإغاثية، السبت، تعليق عملياتها في قطاع .

ويأتي هذا القرار بحسب وسائل إعلام دولية، "عقب استشهاد عدد من موظفيها في غارة إسرائيلية في غارة إسرائيلية على سيارتهم في خان جنوبي قطاع غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.