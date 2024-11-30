"حماس" تعلن: منفتحون على الحوار والتفاوض

ونقلت قناة الفضائية عن سهيل الهندي قوله، إن "الحركة منفتحة على الحوار والتفاوض لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الهندي أن "حماس تتواصل مع ودول عربية أخرى على أساس الثوابت التي حددتها الحركة".



وتابع أن "حركة حماس لن تتنازل عن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع وإعادة إعماره وعودة النازحين لديارهم".





وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.