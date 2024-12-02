حزب الله يستهدف موقعاً إسرائيلياً: العدو خرق الاتفاق.. قد اعذر من انذر

وقال الحزب في بيان، "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى بيروت".وأضاف البيان، "وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات التابع لجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".وأتم حزب الله بيانه، بالقول: "قد أُعذِر من أَنذر".