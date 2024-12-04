غزة.. 76 شهيدا بغارات "إسرائيلية" منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام دولية، الأربعاء، باستشهاد 76 شخصا بغارات "إسرائيلية" في منذ فجر اليوم.​



وقالت تلك الوسائل، إن "76 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع منذ فجر الأربعاء".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.