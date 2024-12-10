حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع وصل منها للمشافي 28 قتيلا و54 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، داعية ذوي القتلى ومفقودي الحرب إلى استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة .