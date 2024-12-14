حماس تكشف عن "تعمّد" بقصف أماكن يتواجد فيها رهائن

وقال أبو عبيدة في تغريدات عبر قناته على تليغرام: "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".وأضاف أن حماس تمتلك "معلومات استخبارية" تؤكد أن الإسرائيلي "تعمد" قصف المكان بهدف قتل الرهائن وحراسهم.وأوضح أن عناصر حماس قاموا بمحاولات "لانتشال أسرى ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".وحمل أبو عبيدة "رئيس الوزراء الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة" عن هذا الحدث وعن حياة الرهائن.