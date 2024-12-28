خروج آخر مرفق صحي شمال غزة عن الخدمة

وأوضحت العالمية أن "مستشفى عدوان صار خاليا الآن، نُقل مساء 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال إلى المستشفى الأندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".

وقالت المنظمة إنها الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.



وأعلن "الجيش الإسرائيلي"، مساء السبت، أنه أوقف أكثر من "240 إرهابيا" من عدوان، مضيفا أنه يحتجز مدير عدوان لاستجوابه.



كما أكد "انتهاء العملية في مركز لحماس بمستشفى عدوان".