مقتل أربعة جنود "إسرائيليين" شمال غزة

قتل أربعة جنود "إسرائيليين"، مساء السبت، بتفجير لغم شمال قطاع .

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، "مقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة".

الى ذلك قالت بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، "مقتل جندي في من أبناء المستوطنة خلال معارك بقطاع غزة".

بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية"، "مقتل 50 جنديا إسرائيليا بينهم 11 في بيت منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.