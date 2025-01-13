​غزة.. حماس تتحدث عن تقدم بمحدثات الهدنة

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى".من جانبه، قال الأمن الأميركي جيك سوليفان بحسب وكالة بلومبيرغ نيوز، الاثنين، إن تعتقد أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع هذا الأسبوع على أقرب تقدير.وأضاف أنه لا توجد ضمانات على موافقة الطرفين على هذا الاتفاق.وذكر سوليفان أن إدارة بايدن تتواصل مع فريق الرئيس المقبل بخصوص هذه المسألة.