واشنطن تكشف تفاصيل خطة "إدارة غزة" بعد الحرب

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إن "الخطة تقوم على انسحاب وإقامة غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة".وفي إطار الخطة الجديدة أكد بلينكن أن القائمين على إدارة سيعملون بشكل وثيق مع كبير من للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع.وأوضح أن قوة أمنية مؤقتة ستتشكل من قوات من دول شريكة وعناصر فلسطينيين تم التحقق من هوياتهم.ودعا المسؤول الأمريكي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكدا على أن "إسرائيل سيتعين عليها قبول والضفة موحدتين تحت قيادة فلسطينية بعد إصلاحها".وشدد على "ضرورة تمهيد الطريق ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بحرية وكرامة".من جانب آخر قال بلينكن إن "على التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع"، وأشار إلى أن "إسرائيل توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات العشر المنصرمة".وعن اتفاق وقف النار في غزة، أكد بلينكن أن "حركة حماس قبلت مقترحات الرئيس جو بايدن وأن هناك عمل مع الوسطاء لتنفيذ صفقة التبادل وجعل وقف إطلاق النار في قطاع دائما".وشدد بلينكن على أنه "لا يمكن القبول بدولة فلسطينية تحكمها حماس التي تريد تدمير مفهوم حل الدولتين"، واعتبر أن "حماس سعت لإشعال حرب إقليمية في المنطقة"، وأكد أن "الحركة قد جندت عددا من المسلحين الجدد يساوي تقريبا من فقدتهم".