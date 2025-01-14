واشنطن تكشف تفاصيل خطة "إدارة غزة" بعد الحرب

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:30 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصدر أمني يكشف حقيقة رصد تحركات لـ"داعش" في الأنبار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512928-638724684525699311.jpg
واشنطن تكشف تفاصيل خطة "إدارة غزة" بعد الحرب
الساحة الفلسطينية
2025-01-14 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,911 مشاهدة
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع
غزة
بعد نهاية الحرب.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إن "الخطة تقوم على انسحاب
إسرائيل
وإقامة
سلطة
تحكم
غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة".
وفي إطار الخطة الجديدة أكد بلينكن أن القائمين على إدارة
غزة
سيعملون بشكل وثيق مع
مسؤول
كبير من
الأمم المتحدة
للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع.
وأوضح أن قوة أمنية مؤقتة ستتشكل من قوات من دول شريكة وعناصر فلسطينيين تم التحقق من هوياتهم.
ودعا المسؤول الأمريكي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكدا على أن "إسرائيل سيتعين عليها قبول
غزة
والضفة
الغربية
موحدتين تحت قيادة
سلطة
فلسطينية بعد إصلاحها".
وشدد على "ضرورة تمهيد الطريق ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بحرية وكرامة".
من جانب آخر قال بلينكن إن "على
الإسرائيليين
التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع"، وأشار إلى أن "إسرائيل توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات العشر المنصرمة".
وعن اتفاق وقف النار في غزة، أكد بلينكن أن "حركة حماس قبلت مقترحات الرئيس جو بايدن وأن هناك عمل مع الوسطاء لتنفيذ صفقة التبادل وجعل وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
دائما".
وشدد بلينكن على أنه "لا يمكن القبول بدولة فلسطينية تحكمها حماس التي تريد تدمير مفهوم حل الدولتين"، واعتبر أن "حماس سعت لإشعال حرب إقليمية في المنطقة"، وأكد أن "الحركة قد جندت عددا من المسلحين الجدد يساوي تقريبا من فقدتهم".
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعلن الأسبوع الجاري
13:24 | 2025-01-13
واشنطن تأمل باتفاق يخص غزة قبل تنصيب ترامب
15:32 | 2025-01-12
واشنطن: قد نتوصل إلى اتفاق في غزة قبل 20 كانون الثاني
10:30 | 2025-01-12
واشنطن تتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة
11:01 | 2025-01-04
الساحة الفلسطينية
دوليات
واشنطن
غزة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نص قرار بيع الأراضي في بغداد
محليات
39.78%
11:57 | 2025-01-13
نص قرار بيع الأراضي في بغداد
11:57 | 2025-01-13
الدولار يحلق مجدداً في بغداد
اقتصاد
25.54%
09:03 | 2025-01-13
الدولار يحلق مجدداً في بغداد
09:03 | 2025-01-13
حقيقة التوتر على الحدود العراقية.. صور
أمن
18.04%
06:45 | 2025-01-14
حقيقة التوتر على الحدود العراقية.. صور
06:45 | 2025-01-14
ماذا تضمن قرار رواتب المتقاعدين؟
محليات
16.64%
11:26 | 2025-01-13
ماذا تضمن قرار رواتب المتقاعدين؟
11:26 | 2025-01-13
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
اخترنا لك
حماس و"إسرائيل" تتفقان على مسودة
15:01 | 2025-01-14
غزة.. حماس تتحدث عن تقدم بمحدثات الهدنة
11:02 | 2025-01-13
مقتل أربعة جنود "إسرائيليين" شمال غزة
14:11 | 2025-01-11
خروج آخر مرفق صحي شمال غزة عن الخدمة
14:01 | 2024-12-28
حماس تكشف عن "تعمّد" بقصف أماكن يتواجد فيها رهائن
12:02 | 2024-12-14
حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
07:22 | 2024-12-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.