ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤولين، قولهم "حماس وإسرائيل اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت "إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام".

الى ذلك، قال البيت الأبيض، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في المتناول ونعمل على ذلك بشكل مكثف للغاية"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني يستحق السلام وقد مر من الجحيم".