سموتريتش يعلق على اتفاق غزة: صفقة خطيرة

وقال سموتريتش في بيان أنه سيصوت "ضد الصفقة عند عرضها على الحكومة"، ووصفها بأنها "سيئة وخطيرة بالنسبة لأمن إسرائيل".وأضاف: "سنبقى في الحكومة فقط في حال حصلنا على تأكيدات أن الحرب ستستمر وبقوة كبيرة".وأعلن عبد آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن.