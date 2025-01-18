عشية سريان الاتفاق.. نشر "خريطة تحذيرية" لسكان غزة

وحذر أفخاي أدرعي، سكان قطاع من التحرك بين جنوب والشمال أو بالقرب من طريق نتساريم، مؤكداً أن هذه المناطق لا تزال خطرة.كما أكد أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي سيظل منتشرًا في مناطق محددة من القطاع، ويُحذر من الاقتراب منها.وقال إن "من بين المناطق التي يجب تجنبها معبر رفح، ومنطقة محور فيلادلفيا، وجميع مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي".كما أشار إلى أن البحر يشكل خطرًا كبيرًا على السكان، داعيًا إلى الامتناع عن ممارسة الصيد أو السباحة أو الغوص على طول الساحل الغزي.وأكد المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" أنه "يُمنع الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية ومنطقة العزل الحدودية"، مشددًا على خطورتها.