نتنياهو: نحتفظ بحق استئناف الحرب بدعم أميركي

وأضاف نتنياهو في بيان مصور "إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية... الرئيس (الأميركي المنتخب دونالد) والرئيس (جو) بايدن يدعمان بشكل كامل حق في العودة إلى القتال إذا خلصت إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لا جدوى منها".وتعهد نتنياهو بتنفيذ بتنفذ كل أهداف الحرب، وقال: "سنعمل على ضمان تحقيق كل أهداف الحرب في وألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل، وعلى إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين".وأشار إلى أن "الجانب الإسرائيلي صمم خلال المفاوضات على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق".واعتبر "الإسرائيلي" أن "حماس وقعت خلال الاتفاق على مارفضته في الماضي، وبقيت معزولة في المعركة"، وأضاف نتنياهو في مصورة، أن "حركة حماس لن تتمكن من إدخال الأسلحة إلى من جديد".