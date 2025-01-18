غارات "إسرائيلية" مكثفة تستهدف شمال غزة

استهدفت غارات "إسرائيلية" مكثفة، مساء اليوم السبت، شمال قطاع قبيل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "الجيش الإسرائيلي يشن موجة من الغارات الجوية المكثفة على شمال قطاع غزة".

وكان "الإسرائيلي" نتنياهو قال، اليوم السبت إن "إسرائيل" تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في بدعم أمريكي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، بوساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.