أفراح في غزة.. زغاريد وضحكات ابتهاجاً بوقف إطلاق النار (صور)

وخرج المواطنون إلى الأزقة والمناطق المتضررة، يعانقون بعضهم البعض، ويتنفسون الصعداء بعد فترة عصيبة عاشوها تحت القصف والدمار.ورغم الألم والخسائر التي خلفتها الحرب، إلا أن الغزيين أثبتوا مرة أخرى قدرتهم على الصمود، فكانت لحظات هذه بمثابة استراحة من المعاناة الطويلة.ادناه الصور: