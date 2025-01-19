​تحديد موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، أعلن قيادي في حركة حماس أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن سيتم مساء السبت المقبل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذه.وأضاف القيادي الذي شارك في المفاوضات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح هذه الدفعة من الأسرى سيكون في اليوم السابع من بدء سريان الاتفاق".وكان اليوم الأحد، قد شهد الإفراج عن ثلاث رهائن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.