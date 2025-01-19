حماس تمنح كل "رهينة" ظرفا.. ماذا يوجد فيه

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الأحد، عن منح حركة حماس كل "رهينة" تم اطلاق سراحها ظرفا.

وقالت القناة 12 "الإسرائيلية"، إن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منحت كل أسيرة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع وصورا من الأسر".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أن قوات الجيش والشاباك استملت الأسيرات الثلاث اللاتي أطلقت حركة "حماس" سراحهم بموجب اتفاق التبادل.



ومن المفترض أن يتم في مقابل تسليمهم، إطلاق سراح 90 أسيرة فلسطينية من السجون "الإسرائيلية".

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي من اليوم الأحد.