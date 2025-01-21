حصيلة ضحايا العملية "الإسرائيلية" في جنين

وقالت وزارة إن "الهجوم الإسرائيلي على جنين خلف حتى الآن 9 شهداء وأكثر من 40 جريحا".ونفذت قوات "إسرائيلية" مدعومة بطائرات هليكوبتر عملية عسكرية في مدينة جنين وصفها "الإسرائيلي" نتنياهو بأنها "عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة".وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن مستوطنين "إسرائيليين" متهمين بالعنف بسبب شن هجمات على قرى فلسطينية.