إصابة ثلاثة أشخاص بعملية طعن في "تل أبيب"

وقالت الهيئة، "إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن بتل أبيب ومدني مسلح أطلق النار على المنفذ".الى ذلك، قالت الشرطة "الإسرائيلية، "نمشط موقع عملية الطعن في تل أبيب والحدث لم ينته بعد وعلى الجمهور عدم الاقتراب من الموقع".بدوره، أفاد موقع "واللا"، بـ"ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب إلى 4 ومفوض الشرطة في طريقه إلى موقع الحدث".