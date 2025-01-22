808 شاحنات مساعدات تدخل غزة خلال 24 ساعة

وأشار المتحدث باسم العام للأمم المتحدة، الى أن "غوتيريش عبر عن قلقه إزاء الوضع في جنين".

وأضاف أن "المؤسسات الصحية بجنين تضررت جراء القتال وعملية إسرائيل"، مشددا بالقول "على كقوة احتلال بالضفة ضمان توفر الرعاية الصحية للجميع".

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.