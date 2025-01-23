مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة أوضاع فلسطين

عقد الدولي، جلسة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت هذه الجلسة بعد ثلاثة أيام من مناقشة للقضية الفلسطينية على المستوى .

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.