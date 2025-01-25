وحصد السنوار منذ ان بثت لقطات استشهاده بينما كان يقاتل جنودا إسرائيليين في غزة من داخل منزل سكني، شهرة واسعة وتعاطفا كبيرا، حولته الى رمز جهادي وثوري.لكن اللقطات الأخيرة التي بثها برنامج "ما خفي اعظم" على قناة الجزيرة، رفعت من منسوب التفاعل والتعاطف مع السنوار، حيث أظهرت المشاهد الحصرية يحيى السنوار ومحمد الضيف في الحلقة التي تتناول اسرار عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023.وتُوثق اللقطات ظهور مقاتلي من قوة النخبة التابعة للقسام داخل ناقلة الجند الإسرائيلية "النمر"، وتُختتم بـ"سري للغاية" مع الإشارة إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.