ترامب يلغي قرار بايدن بشأن إرسال قنابل ثقيلة

وذكر موقع "أكسيوس"، عن ثلاثة مسؤولين "إسرائيليين"، أن أصدر تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لإلغاء تعليق فرضته إدارة بايدن على تزويد بقنابل زنة ألفي رطل.كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله، إنه "تم رفع التعليق الأميركي لتزويد بقنابل زنة 2000 رطل. وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع".يشار إلى أن قد علقت في شهر مايو الماضي دفعة من القنابل الثقيلة التي كانت بصدد توريدها لـ"إسرائيل" بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في خلال الحرب.وكانت دراسة قد نشرت في مجلة "بي إل أو إس غلوبال بابليك هيلث"، في شهر أكتوبر الماضي قد كشفت أن "الجيش الإسرائيلي" ألقى قنابل تزن ألفي رطل على مناطق قريبة جدا من جميع مستشفيات خلال الأسابيع الأولى من الحرب التي شنها على القطاع.واعتمدت الدراسة على تحليل للحفر الناجمة عن انفجار القنابل أجرته عدة جامعات أبرزها جامعة هارفارد، وكشفت أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر و17 نوفمبر عام 2023 ألقت "إسرائيل" قنابل تزن ألفي رطل ضمن النطاق الجغرافي المميت لما تصل نسبته إلى 25 بالمئة من جميع المستشفيات في .كما وجد التحليل حفرا ناجمة عن تأثير القنابل ضمن نطاق الضرر والإصابة بالبنية التحتية لأكثر من 83 بالمئة من المستشفيات.