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أول تعليق أردني على مقترح ترامب لنقل سكان غزة
الساحة الفلسطينية
2025-01-26 | 10:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
3,333 مشاهدة
جدّد وزير الخارجية الأردني
أيمن
الصفدي، الأحد، موقف بلاده من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع
غزة
.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي: "نجدد موقفنا من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وأضاف: "موقفنا أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ورفضنا للتهجير
ثابت
لا يتغير"، مؤكدا أن "حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".
وتابع: "توجهنا واضح بتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتنفيذ حل الدولتين".
كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن "الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
وإدخال المساعدات إلى سكان القطاع".
وأردف قائلا: "نعمل على إدخال المساعدات إلى
غزة
دون انقطاع تمهيدا لبدء عمليات إعادة الإعمار"، وأوضح: "نتطلع للعمل مع إدارة
ترامب
لتحقيق السلام في المنطقة وسنعمل مع كل شركائنا في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام.. السلام الذي نريده هو الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
وطرح الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب، الأحد، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وصرح
ترامب
للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا
غزة
بأنها "مكان مدمر"، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".
وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على
الأردن
ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.
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