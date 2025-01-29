قصف "إسرائيلي" على بلدة في الضفة الغربية

وكان الهلال ووزارة الفلسطينية أعلنا بداية استشهاد خمسة أشخاص، لكن الهلال عاد وأعلن "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعة إصابات".وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح بحسب وكالة "فرانس برس"، أن القصف الإسرائيلي نفذته "مسيّرة إسرائيلية".وفي سياق متصل، أعلن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بوجوده في مدينة جنين بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية في الواقعة شمال الضفة الغربية".وقال كاتس أثناء زيارة للجنود في المدينة: "مخيم اللاجئين في جنين لن يكون كما كان من قبل"، وأضاف أنه بعد انتهاء العملية الحالية، سيظل الجيش في "لضمان عدم عودة الإرهاب"، وفقا لما نقله عنه مكتبه.