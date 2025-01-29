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قصف "إسرائيلي" على بلدة في الضفة الغربية
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قصف "إسرائيلي" على بلدة في الضفة الغربية

الساحة الفلسطينية

2025-01-29 | 16:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قصف &quot;إسرائيلي&quot; على بلدة في الضفة الغربية
المصدر:
Sky News عربية
228 مشاهدة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة شبان في بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

وكان الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنا بداية استشهاد خمسة أشخاص، لكن الهلال الأحمر عاد وأعلن "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعة إصابات".

وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح بحسب وكالة "فرانس برس"، أن القصف الإسرائيلي نفذته "مسيّرة إسرائيلية".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بوجوده في مدينة جنين بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية".

وقال كاتس أثناء زيارة للجنود في المدينة: "مخيم اللاجئين في جنين لن يكون كما كان من قبل"، وأضاف أنه بعد انتهاء العملية الحالية، سيظل الجيش في المدينة "لضمان عدم عودة الإرهاب"، وفقا لما نقله عنه مكتبه.
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الساحة الفلسطينية

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قصف إسرائيلي

الضفة الغربية

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