وصول تسعة أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة

وصل إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، تسعة أسرى فلسطينيين جرى الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بموجب صفقة التبادل.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الخميس، بوصول 9 أسرى فلسطينيين جرى الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بموجب صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل إلى قطاع . وأعلن إعلام الأسرى، "تحرير 110 أسرى يشكل انتصارا جديدا يضاف إلى سجل الصمود والمقاومة". وأضاف "المحررون هم 32 أسيرا محكوم عليهم بالمؤبد و48 يقضون أحكاما مختلفة و30 من الأطفال".