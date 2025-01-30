مبعوث ترامب يتحدث عن إعادة إعمار غزة: قد تستغرق 15 عاما

قال مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس، إن قطاع "لم يتبق منه شيء تقريبا".





وتابع: "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".



وأوضح: "المساعدات تدخل كما هو مخطط لها، والناس يعودون إلى وفقا للاتفاق، والترتيبات الأمنية في ممر نتساريم وممر فيلادلفيا تعمل بشكل أفضل مما كان يتوقع". وذكر ويتكوف، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع "لم يتبق منه شيء تقريبا"، مضيفا "ربما تستغرق عملية إعادة إعماره من عشرة أعوام إلى 15 عاما".وتابع: "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".وأوضح: "المساعدات تدخل كما هو مخطط لها، والناس يعودون إلى وفقا للاتفاق، والترتيبات الأمنية في ممر نتساريم وممر فيلادلفيا تعمل بشكل أفضل مما كان يتوقع".

وذكر ويتكوف: "لهذا السبب ذهبت إلى - لتفقد تنفيذ الاتفاق لأن هذا أمر مهم للغاية. كيف يجري تطبيق الاتفاق سيؤثر على قدرتنا على الوصول إلى المرحلة الثانية منه".



ويقدر ويتكوف، وهو مطور عقاري، أن هدم ونقل الأنقاض وحده سيستغرق خمس سنوات، وقد تستغرق عملية تقييم التأثير المحتمل للعديد من الأنفاق تحت غزة، على بناء أسس جديدة بضع سنوات أخرى. وقال إن إعادة الإعمار نفسها ستستغرق بضع سنوات أخرى.



وأبرز: "كان هناك تصور بأننا نستطيع التوصل إلى خطة محكمة لغزة في غضون خمس سنوات. لكن هذا مستحيل. هذه خطة إعادة بناء مدتها من 10 إلى 15 عاما".



وكشف ويتكوف أنه لم يناقش مع الرئيس فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، قائلا إنه من خلال ما شاهده خلال زيارته فإن "غير صالحة للسكن".