نتنياهو يناقش عودة "الجيش الإسرائيلي" إلى غزة

وقالت القناة "13 الإسرائيلية"، إنه "وقبل لقاءه مع وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، نتنياهو يعقد جلسة نقاش حول العودة إلى القتال".وأضافت أن نتنياهو "عقد أمس (الجمعة) مناقشة غير عادية مع كبار المسؤولين الدفاعيين، والتي تناولت خطط العودة إلى القتال. كما ناقش ورئيس الأركان هوية القادم - ومن المتوقع الإعلان عنه في غضون 24 ساعة القادمة".وأوضحت أن "هذه المناقشة بين نتنياهو ومسؤولي الدفاع تأتي قبل يومين الموعد المحدد لبدء المفاوضات بين وحماس والوسطاء بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك قبل مغادرته إلى للقاء الرئيس الأمريكي ترامب".