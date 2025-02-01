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نتنياهو يناقش عودة "الجيش الإسرائيلي" إلى غزة
الساحة الفلسطينية
2025-02-01 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,633 مشاهدة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن
رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو قد عقد جلسة نقاش مع كبار مسؤولي الدفاع، حول خطط عودة الجيش إلى القتال في
غزة
.
وقالت القناة "13 الإسرائيلية"، إنه "وقبل لقاءه مع
ترامب
وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، نتنياهو يعقد جلسة نقاش حول العودة إلى القتال".
وأضافت أن نتنياهو "عقد أمس (الجمعة) مناقشة غير عادية مع كبار المسؤولين الدفاعيين، والتي تناولت خطط العودة إلى القتال. كما ناقش
وزير الدفاع
ورئيس الأركان هوية
رئيس الأركان
القادم - ومن المتوقع الإعلان عنه في غضون 24 ساعة القادمة".
وأوضحت أن "هذه المناقشة بين نتنياهو ومسؤولي الدفاع تأتي قبل يومين الموعد المحدد لبدء المفاوضات بين
إسرائيل
وحماس والوسطاء بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك قبل مغادرته إلى
واشنطن
للقاء الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب".
>>
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