تحديد موعد بدء محادثات المرحلة الثانية من "هدنة غزة"

وقال نتانياهو في بيان، إن "رئيس الوزراء تحدث هذا المساء مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى ستيف ويتكوف. واتفق الاثنان على أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في الاثنين المقبل".ولفت البيان إلى ويتكوف سيتحدث لاحقا مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين.ومفاوضات المرحلة الثانية تتعلق باستدامة وقف إطلاق النار وسحب الجيش الإسرائيلي من كل غزة، بمعنى إنهاء الحرب.ومن المقرر أن نتنياهو، صباح الأحد، إلى للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.