بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا العمليات في غزة

في اليوم الـ15 من اتفاق وقف النار في غزة، أعلن الإعلام الحكومي في القطاع أن عدد الشهداء بسبب العدوان الإسرائيلي وصل إلى 61 ألفا.



وأوضح المكتب أن الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات، وتسبب بنزوح مليوني فلسطيني.

كما استشهد طفل وأصيب آخرون بقصف الاحتلال سيارة في الرشيد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

سياسيا، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.



ومن المقرر أن يجتمع ترامب ونتنياهو يوم غد الاثنين، وهو اليوم المقرر لاستئناف مفاوضات الجولة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وفي الضفة الغربية، قالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا كاملا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة .



وقال الجيش إنه دمر مباني بجنين في إطار ما ادعى أنه "عملية إحباط الإرهاب في شمال الضفة الغربية".



كما استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة وفي مخيم العروب بالخليل جنوبي الضفة .