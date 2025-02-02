​غزة.. مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق تبدأ غداً

وقال آل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالدوحة: "فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بموجب الاتفاق يجب أن تبدأ يوم غد، وقد بدأنا بالانخراط مع الطرفين من أجل تحديد جدول الأعمال والبدء بالمحادثات".وتابع "ليس هناك تفاصيل واضحة بشأن موعد وصول الوفود وبدء المفاوضات لكن هذه المحادثات بدأت على الأقل عبر الهاتف ونأمل أن نرى زخما خلال الأيام القليلة المقبلة".وشدد على أن من المهم للغاية الشروع في المحادثات والتفاوض في أسرع وقت ممكن قبل الوصول إلى اليوم الـ42 من المرحلة الأولى للاتفاق وأن من المهم أيضا تأكيد وجود التزام لدى الجانبين للانخراط في المحادثات بنوايا حسنة.وطالب في هذا السياق بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية بشكل فوري حسبما نص عليه الاتفاق، مضيفا: "شهدنا في الأسبوعين الماضيين خلال تنفيذ الاتفاق أن هذه هي الوسيلة الأوحد التي من الممكن أن تحقق نتيجة سواء في إعادة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب".